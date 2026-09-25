Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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25.09.2026 02:50:00
Meta Stock Price Target Increased
Shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) are soaring.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 21, 2026. The video was published on Sept. 23, 2026.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
20:04
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18:01
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
16:01
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|Meta bringt neue Smartglass-Modelle mit KI-Agent Muse auf den Markt (Dow Jones)
|
24.09.26
|Meta bringt KI-Brille mit Display auch nach Deutschland (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|659,80
|-3,55%
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