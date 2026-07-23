Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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23.07.2026 15:18:48
Meta Stock Trades Below Three of Its Four Key Averages Ahead of Earnings
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