Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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21.07.2026 03:00:00

Meta Stock's Rebound Made Mark Zuckerberg the World's Fifth-Richest Person at $222 Billion

Meta Platforms (NASDAQ: META) stock rode the roller coaster last week, soaring as high as $686 per share intraday on Wednesday before giving back all its gains -- and that's OK. Closing the week a penny above $646 per share, Meta has returned to prices last seen in April. As a direct result of Meta stock's rebound, CEO Mark Zuckerberg -- who owns 13.5% of Meta stock according to data from S&P Global Market Intelligence -- has become the fifth-richest person in the world. His estimated net wealth (by Bloomberg): $222 billion. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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09.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
01.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Meta Platforms (ex Facebook) 565,90 0,02% Meta Platforms (ex Facebook)

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