Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.06.2026 16:28:00
Meta-Störung: Probleme bei Instagram, Facebook und Messenger
Facebook, Instagram und andere Meta-Plattformen sind am Freitagnachmittag offenbar weltweit von Störungen betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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