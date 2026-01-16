Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
16.01.2026 11:46:00
Meta stoppt Batman VR-Nachfolger und zieht sich aus VR-Gaming zurück
Die Fortsetzung von „Arkham Shadow“ wird nicht erscheinen. Meta beendet mehrere Projekte und streicht Fördermittel für die VR-Spiele-Entwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
