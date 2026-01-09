Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
09.01.2026 14:16:01
Meta strikes deals with nuclear start-ups to meet AI power demand
Social media group to pre-pay for power from reactors planned by Oklo and TerraPowerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
