Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.05.2026 00:57:30
Meta Sued by California County Over Alleged Scam Ads on Social Media
Santa Clara County is seeking restitution, damages and policy changes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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