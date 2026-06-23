Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
23.06.2026 04:10:06
Meta taps new WhatsApp boss as part of US$900 million investment into GIC-backed Indian startup
The startup founder Kunal Shah will replace the current head of WhatsApp Will CathcartWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|489,90
|-0,79%
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