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25.05.2026 16:17:00

Meta testet Reddit-Konkurrenz: Neue App „Forum“ für Facebook-Gruppen

Meta hat eine neue App namens Forum veröffentlicht, die Facebook-Gruppen in eine Reddit-ähnliche Diskussionsplattform verwandelt – inklusive KI und Pseudonymen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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