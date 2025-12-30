Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.12.2025 01:26:06
Meta to acquire Singapore-based startup Manus, adding agents to bolster AI bet
AI agents are tools that do not need human supervision to perform specific digital tasks
