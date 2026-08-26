Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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26.08.2026 15:24:17
Meta to Pay Up to $18 Billion to Settle With US States on Teen Social Media Addiction
CEO Mark Zuckerberg and Meta will avoid what likely would’ve been a disastrous, high-stakes trial.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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