Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.08.2026 23:27:23
Meta to pay up to $18bn to settle claims its platforms harm children
The deal has been reached during a California federal court trial over claims brought by US states.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|490,50
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.