Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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14.10.2026 15:20:12
Meta To Rally More Than 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday
This article Meta To Rally More Than 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
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12.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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12.10.26
|Zuckerberg says Meta has reached AI ‘frontier’ (Financial Times)