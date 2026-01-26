Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.01.2026 15:42:38
Meta-Tochter: WhatsApp muss sich an strengere EU-Digitalregeln halten
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Messenger-Dienst WhatsApp vom Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) muss künftig strengere EU-Digitalregeln beachten. Die Nutzerzahlen hätten eine entscheidende Schwelle erreicht, weshalb die offenen Kanäle nun europäischen Digitalgesetzen entsprechen müssen, wie die EU-Kommission mitteilte. Der US-Konzern hat vier Monate Zeit, sich auf die Regeln einzustellen.
Die Brüsseler Behörde betonte, dass private Nachrichtenkanäle und Direktnachrichten davon nicht betroffen seien. Stattdessen geht es demnach um offene Kanäle in der App. Konkret fallen diese Teile von WhatsApp nun unter das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA) - sie werden laut Kommission also ähnlich wie eine Social-Media-Plattform angesehen.
Neben dem Schreiben und Empfangen von Nachrichten können Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp auch Kanälen folgen. Die Bundesregierung, aber auch Fußballvereine, Nachrichtenportale oder Verkehrsbetriebe nutzen solche Kanäle, um eine große Anzahl von Interessierten zu erreichen.
Gegen Facebook-Konzern laufen bereits EU-Verfahren
Das Gesetz über digitale Dienste soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte von Dritten auf ihren Seiten oder - im Fall von WhatsApp - Kanälen schnell entfernen. Es soll auch vor Wahlmanipulation schützen und legt Transparenzstandards zum Umgang mit Werbung auf Online-Plattformen fest.
Gegen den Facebook- und Instagram-Konzern Meta, zu dem auch WhatsApp gehört, laufen bereits Verfahren der EU wegen Verstößen gegen europäische Digitalgesetze. Ihm drohten etwa wegen mangelnder Datentransparenz und des Umgangs mit illegalen Inhalten auf seinen Plattformen hohe Geldstrafen, hatte die Kommission Ende Oktober mitgeteilt.
Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte in Bezug auf die Digitalgesetze von "institutionalisierter Zensur" gesprochen. US-Präsident Donald Trump, dessen politischem Lager Zuckerberg nähergerückt war, hatte die EU-Regeln als wettbewerbsfeindlich bezeichnet. Immer wieder kommt aus Washington zudem der Vorwurf, die Brüssel betreibe Zensur./tre/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
15:50
|ROUNDUP 3: EU ermittelt gegen Musks X wegen sexualisierter KI-Bilder (dpa-AFX)
|
15:42
|EU: WhatsApp muss strengere Regeln des Digital Services Act befolgen (Dow Jones)
|
15:42
|Meta-Tochter: WhatsApp muss sich an strengere EU-Digitalregeln halten (dpa-AFX)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26