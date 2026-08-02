Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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02.08.2026 09:00:00

Meta Trades at a Forward P/E of 17, Below Its 5-Year Average, Making the Stock a Potential Bargain as Zuckerberg's Net Worth Rebounds

Meta Platforms (NASDAQ: META) has been parrying some of its year-to-date losses, even as investors expected more from the company's second-quarter results. Sharp pessimism in the stock has resulted in a valuation that is difficult to ignore.Facebook's parent company currently trades at a forward price-to-earnings (P/E) ratio of 17, which is below its five-year average. CEO Mark Zuckerberg and his fellow Meta Platforms shareholders stand to see their wealth grow over time as more people recognize the opportunity. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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