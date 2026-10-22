Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
22.10.2026 19:26:37
Meta Tumbles 6% on AI Spending Fears, 10-Year Yield Falls Below 5%: Stock Market Today
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
23.10.26
|Is Zuckerberg being greedy? Let shareholders decide (Financial Times)
|
22.10.26
|FirstFT: AI doubts fuel tech sell-off (Financial Times)
|
22.10.26
|FirstFT: AI doubts fuel tech sell-off (Financial Times)
|
22.10.26
|Meta-Aktie trotzdem in Rot: Quartalszahlen übertreffen die Prognosen (finanzen.at)
|
22.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Meta sehr schwach - Investitionen schrecken ab (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP 3: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur durch - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP 2: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur durch - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|574,50
|-0,57%
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