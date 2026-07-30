Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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30.07.2026 09:16:00
Meta und BlackRock bauen 1-GW-Rechenzentrum in Texas
Meta Platforms und BlackRock errichten ein 1-GW-Rechenzentrum in El Paso, Texas. BlackRock hält 80 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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