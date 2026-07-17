People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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17.07.2026 20:55:26
Meta Used AI to Illegally Fire Pregnant and Disabled People, Lawsuit Alleges
Former Meta employees allege the company penalized them for taking medical leave.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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