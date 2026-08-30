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30.08.2026 09:55:01

Meta Will Pay $17 Billion to Settle a Federal Lawsuit. Here’s My Prediction of Where the Stock Will Go From Here.

Meta Platforms (NASDAQ:META) is one of the companies leading the artificial intelligence (AI) revolution, but in recent months, investors haven't exactly flocked to this tech leader. The stock has slipped about 13% this year, and a recent lawsuit brought by several states didn't help matters.But the case, alleging that Meta's apps have been harmful to children, no longer represents an uncertainty for the company or its shareholders. Only days after the opening arguments, Meta agreed to pay $16.7 billion to settle the case. Now, here's my prediction of where the stock will go from here.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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