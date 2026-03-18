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WKN DE: A1H6Q7 / ISIN: US98159J1016

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18.03.2026 09:45:00

Meta zieht Stecker: Metaverse-Plattform verabschiedet sich aus der VR

Metas Metaverse-Plattform Horizon Worlds soll auf Smartphones weiterleben. Die VR-Version wird im Sommer eingestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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