Worlds Aktie
WKN DE: A1H6Q7 / ISIN: US98159J1016
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18.03.2026 09:45:00
Meta zieht Stecker: Metaverse-Plattform verabschiedet sich aus der VR
Metas Metaverse-Plattform Horizon Worlds soll auf Smartphones weiterleben. Die VR-Version wird im Sommer eingestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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