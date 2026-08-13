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13.08.2026 06:31:29
Metacon Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Metacon Registered äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 65,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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