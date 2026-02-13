13.02.2026 06:31:29

Metacon Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Metacon Registered lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Metacon Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 90,1 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,0 Millionen SEK umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,050 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metacon Registered -0,210 SEK je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Metacon Registered mit einem Umsatz von insgesamt 237,80 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 40,38 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 488,91 Prozent gesteigert.

