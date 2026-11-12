Metagenomi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Metagenomi präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Metagenomi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 2,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 74,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at