Metagenomi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Metagenomi hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,73 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,540 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf -0,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 103,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at