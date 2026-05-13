Metagenomi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Metagenomi hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at