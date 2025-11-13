|
Metagenomi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Metagenomi hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Metagenomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,510 USD je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,76 Prozent auf 8,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
