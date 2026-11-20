MetaguestAI hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,52 Prozent zurück. Hier wurden 0,6 Millionen CAD gegenüber 0,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at