MetaguestAI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MetaguestAI hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at