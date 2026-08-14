Metal Component Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Metal Component Engineering hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at