Metal Component Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Metal Component Engineering hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Metal Component Engineering im vergangenen Quartal 0,4 Millionen SGD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3400 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metal Component Engineering 0,0 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at