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01.05.2026 06:31:29
Metal Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Metal Energy äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,250 CAD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metal Energy -0,300 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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