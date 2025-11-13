Metal Recycling: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Metal Recycling äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Metal Recycling hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,3 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,3 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

