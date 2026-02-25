|
25.02.2026 06:31:29
Metal Recycling präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Metal Recycling hat am 22.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metal Recycling in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,7 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 7,1 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 21,12 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 19,07 Millionen KWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
