17.11.2025 06:31:29
Metal Sky Star Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Metal Sky Star Acquisition hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Metal Sky Star Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.
