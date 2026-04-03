Metal Sky Star Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Metal Sky Star Acquisition hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,160 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metal Sky Star Acquisition 0,150 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at