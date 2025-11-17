Metal Sky Star Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Metal Sky Star Acquisition lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at