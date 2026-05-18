Metal Sky Star Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Metal Sky Star Acquisition präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Metal Sky Star Acquisition 0,200 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at