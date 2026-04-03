Metal Sky Star Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

Metal Sky Star Acquisition hat am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at