Metalart: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Metalart hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 292,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 180,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at