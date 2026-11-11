Metalart stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Metalart hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 169,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Metalart noch ein Gewinn pro Aktie von 222,69 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at