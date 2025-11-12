Metalart veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Metalart hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 222,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 248,77 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at