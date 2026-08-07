Metalart veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Metalart hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 157,39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metalart 102,66 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent auf 10,89 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at