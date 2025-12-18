|
Metalex Ventures gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Metalex Ventures hat am 16.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
