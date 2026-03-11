Metalex Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Metalex Ventures hat am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at