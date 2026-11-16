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16.11.2026 06:31:29
METALFRIO SOLUTIONS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
METALFRIO SOLUTIONS hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,48 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,71 BRL je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat METALFRIO SOLUTIONS im vergangenen Quartal 549,7 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte METALFRIO SOLUTIONS 600,0 Millionen BRL umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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