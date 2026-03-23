METALFRIO SOLUTIONS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

METALFRIO SOLUTIONS lud am 20.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 BRL gegenüber -1,670 BRL im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 557,2 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 614,7 Millionen BRL umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,97 BRL beziffert, während im Vorjahr -2,640 BRL je Aktie in den Büchern standen.

METALFRIO SOLUTIONS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,19 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at