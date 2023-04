Metalla Royalty and Streaming: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Metalla Royalty and Streaming hat am 03.04.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,325 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,300 CAD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 3,27 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Metalla Royalty and Streaming 3,72 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,131 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4,13 Millionen CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at