Metalla Royalty and Streaming: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Metalla Royalty and Streaming hat am 15.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,039 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,075 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 32,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Metalla Royalty and Streaming 0,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at