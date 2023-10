Metaller-KV - Arbeitnehmer erwarten Angebot der Industrie

Montag Mittag gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) der Metalltechnischen Industrie in die zweite Runde, die Gewerkschaften erwarten ein Angebot der Arbeitgeber. Am Tisch liegt die Forderung der Arbeitnehmervertreter von plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie Verbesserungen bei Freizeit und Lehrlingen. Überschattet wird die KV-Runde von der Rezessionswarnung der Wirtschaftsinstitute Wifo und IHS.

Die Ökonomen gehen von einer "milden Rezession" heuer und einem leichten Aufschwung im kommenden Jahr aus. "Die aktuellen Wirtschaftsprognosen von WIFO und IHS sind ein Alarmsignal und eine Bestätigung für die geforderte Zurückhaltung bei den KV-Verhandlungen", so Arbeitgeber-Vertreter Christian Knill am Sonntag. Die Gewerkschaften GPA und PRO-GE auf Arbeitnehmerseite haben stets betont, dass die Kaufkraft erhalten werden müsse und sie nun die Versäumnisse der Bundesregierung im Kampf gegen die hohe Inflation ausgleichen müssten.

stf

WEB https://www.proge.at https://news.wko.at/presse