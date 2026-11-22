HAMBURG (dpa-AFX) - Nach Warnstreiks am Freitag hat die IG Metall Küste weitere 24-stündige Arbeitsniederlegungen in Norddeutschland angekündigt, die teilweise am Sonntagabend und in der Nacht beginnen sollen. Das teilte der Bezirk Küste mit, der für Nordniedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist.

Nach Gewerkschaftsangaben treffen die bereits am Sonntag beginnenden Warnstreiks unter anderem die Mercedes-Werke in Bremen und Hamburg, die Meyer Werft in Papenburg sowie den Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa (Siemens Energy) in Cuxhaven. Insgesamt sind mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner soll am Sonntagabend vor dem Siemens-Gamesa-Werk in Cuxhaven sprechen. Sie plant auch Besuche bei Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) in Bremen, bei der Meyer Werft und bei KS Gleitlager.

Die Tarifverhandlungen für rund 130.000 Beschäftigte der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie hatten am 8. Oktober in Hamburg begonnen. Bislang ist es in Norddeutschland wie auch in den anderen Tarifgebieten nach drei Verhandlungsrunden nicht zu einer Einigung gekommen. Eine vierte Verhandlungsrunde haben die Tarifparteien im Norden noch nicht vereinbart.

Die IG Metall fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen. Im Norden verhandelt Nordmetall mit dem Bezirk Küste./lkm/DP/zb